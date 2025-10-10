thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag verlustreich
Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 13,08 EUR ab.
Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 13,08 EUR. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 13,01 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 13,13 EUR. Bisher wurden heute 647.256 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 13,35 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Am 16.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,09 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 76,36 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,155 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,82 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.
Am 14.08.2025 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,45 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,29 Prozent auf 8,15 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 20.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 19.11.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,281 EUR je thyssenkrupp-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.10.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
