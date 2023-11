thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,3 Prozent auf 6,58 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,3 Prozent auf 6,58 EUR abwärts. Bei 6,49 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,81 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.313.387 thyssenkrupp-Aktien.

Am 18.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,77 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,06 EUR. Dieser Wert wurde am 10.11.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 22,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,63 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte thyssenkrupp am 10.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,12 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,35 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9.598,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.950,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 22.11.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 21.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Verlust in Höhe von -0,067 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Börse Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Gewinne

Gewinne in Frankfurt: MDAX liegt am Nachmittag im Plus

Handel in Frankfurt: MDAX mit Zuschlägen