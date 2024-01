thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp macht am Vormittag Boden gut

Notierung im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere um 09:06 Uhr 1,1 Prozent. In der Spitze legte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 6,40 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,36 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 107.829 thyssenkrupp-Aktien.

Am 18.04.2023 markierte das Papier bei 7,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 17,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 5,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 7,03 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,33 EUR.

Am 22.11.2023 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,23 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,63 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 8.812,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 16,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 10.568,00 EUR erwirtschaftet hatte.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 14.02.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 12.02.2025 präsentieren.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,768 EUR je Aktie.

