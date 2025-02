thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,7 Prozent auf 4,51 EUR ab.

Das Papier von thyssenkrupp gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 2,7 Prozent auf 4,51 EUR abwärts. Im Tief verlor die thyssenkrupp-Aktie bis auf 4,45 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,57 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.503.255 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.02.2024 bei 5,67 EUR. 25,92 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,77 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,158 EUR. Im Vorjahr erhielten thyssenkrupp-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 5,13 EUR.

Am 19.11.2024 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,70 EUR. Im Vorjahresquartal waren -3,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,03 Prozent auf 8,81 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,81 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 13.02.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 17.02.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,666 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

