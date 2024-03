thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag mit Einbußen

Kurs der thyssenkrupp

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die thyssenkrupp-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 4,55 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 4,55 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie sank bis auf 4,53 EUR. Bei 4,53 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 97.401 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Bei 7,77 EUR erreichte der Titel am 19.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 70,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.02.2024 (4,29 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für thyssenkrupp-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,150 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,98 EUR aus.

Am 14.02.2024 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8.181,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9.018,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 15.05.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 20.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2024 0,569 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

