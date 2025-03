thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagmittag in Rot

Aktie im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 8,45 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,4 Prozent auf 8,45 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 8,36 EUR. Mit einem Wert von 8,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 3.051.669 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2025 auf bis zu 9,86 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Kursplus von 16,69 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 2,77 EUR. Abschläge von 67,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,158 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 5,77 EUR.

Am 13.02.2025 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,50 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 7,83 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 8,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 19.05.2026 dürfte thyssenkrupp die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,676 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

