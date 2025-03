thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 8,42 EUR.

Um 15:49 Uhr ging es für die thyssenkrupp-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 8,42 EUR. Die Abwärtsbewegung der thyssenkrupp-Aktie ging bis auf 8,32 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,45 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 5.145.279 Aktien.

Am 07.03.2025 markierte das Papier bei 9,86 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 17,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,77 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 67,14 Prozent wieder erreichen.

thyssenkrupp-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,158 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,77 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 13.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. thyssenkrupp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,83 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 19.05.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 0,676 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

