thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Donnerstagmittag mit Abschlägen

thyssenkrupp im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 4,1 Prozent auf 5,05 EUR ab.

Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 4,1 Prozent auf 5,05 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte thyssenkrupp-Aktie bei 5,04 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,24 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 2.487.569 Stück.

Am 19.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,77 EUR. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 34,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.02.2024 (4,29 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 15,06 Prozent sinken.

thyssenkrupp-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,150 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,98 EUR.

Am 14.02.2024 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,50 EUR gegenüber 0,12 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 8.181,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.018,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,28 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 20.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,478 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

