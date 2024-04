thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Donnerstagnachmittag im Ausverkauf

Kurs der thyssenkrupp

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt ging es für die thyssenkrupp-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 5,7 Prozent auf 4,97 EUR.

Der thyssenkrupp-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 5,7 Prozent auf 4,97 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die thyssenkrupp-Aktie bis auf 4,94 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,24 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.144.127 thyssenkrupp-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.04.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,29 EUR. Dieser Wert wurde am 26.02.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 13,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

thyssenkrupp-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,150 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,98 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Am 14.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp 0,12 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 8.181,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 9,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.018,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte thyssenkrupp am 15.05.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 20.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,478 EUR im Jahr 2024 aus.

