thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gibt am Freitagvormittag ab

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 8,83 EUR nach.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 8,83 EUR. Im Tief verlor die thyssenkrupp-Aktie bis auf 8,81 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,98 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 322.959 thyssenkrupp-Aktien.

Am 19.03.2025 markierte das Papier bei 10,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,77 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 68,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,157 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,38 EUR an.

Am 13.02.2025 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,50 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,83 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 15.05.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 19.05.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,673 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

