thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 2,3 Prozent auf 6,51 EUR ab. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 6,37 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,46 EUR. Zuletzt wechselten 1.612.816 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.06.2022 bei 9,21 EUR. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 29,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 4,17 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,98 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 11,06 EUR angegeben.

thyssenkrupp veröffentlichte am 14.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 EUR, nach 0,89 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9.018,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10.599,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 11.05.2023 terminiert. thyssenkrupp dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,581 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

