thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 7,21 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 0,4 Prozent auf 7,21 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 7,27 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,24 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 641.235 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 18.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,77 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 7,65 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 4,17 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 11,18 EUR für die thyssenkrupp-Aktie.

Am 11.05.2023 hat thyssenkrupp in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,36 EUR gegenüber 0,89 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.107,00 EUR – das entspricht einem Minus von 4,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.599,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte thyssenkrupp am 10.08.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 08.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,338 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

