thyssenkrupp Aktie News: Anleger schicken thyssenkrupp am Mittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 6,78 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 6,78 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 6,72 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 765.007 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 18.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,77 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 14,51 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,17 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,54 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 11,52 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 10.08.2023. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 0,89 EUR je Aktie verdient. thyssenkrupp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9.598,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.599,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 22.11.2023 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 21.11.2024 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,395 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

