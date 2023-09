thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zieht am Montagnachmittag an

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von thyssenkrupp legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 7,20 EUR.

Das Papier von thyssenkrupp konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 7,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 7,28 EUR. Mit einem Wert von 7,19 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 625.213 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 18.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,77 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,17 EUR am 30.09.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 42,10 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 9,86 EUR.

Am 10.08.2023 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,35 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9.598,00 EUR im Vergleich zu 10.950,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 21.11.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,032 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

