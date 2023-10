thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zieht am Mittwochnachmittag an

Blick auf thyssenkrupp-Kurs

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von thyssenkrupp legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 6,90 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 6,90 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,95 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 549.404 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 18.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,77 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 12,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.11.2022 bei 4,43 EUR. Mit einem Kursverlust von 35,78 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,86 EUR.

Am 10.08.2023 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 0,12 EUR je Aktie verdient. thyssenkrupp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9.598,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.950,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte thyssenkrupp am 22.11.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 21.11.2024 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass thyssenkrupp 2023 einen Verlust in Höhe von -0,024 EUR je Aktie ausweisen dürften.

