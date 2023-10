thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verteuert sich am Vormittag

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 6,86 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 6,86 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie legte bis auf 6,86 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 6,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 37.245 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 18.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,77 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.11.2022 bei 4,43 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,86 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

thyssenkrupp ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 9.598,00 EUR, gegenüber 10.950,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,35 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 22.11.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 21.11.2024.

Analysten gehen davon aus, dass thyssenkrupp 2023 einen Verlust in Höhe von -0,024 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

