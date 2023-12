thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag mit KursVerlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 6,31 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 6,31 EUR. Im Tief verlor die thyssenkrupp-Aktie bis auf 6,27 EUR. Bei 6,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 1.317.403 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 18.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 7,77 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.12.2022 bei 5,50 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 12,83 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,63 EUR.

Am 22.11.2023 hat thyssenkrupp in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,23 EUR gegenüber 0,63 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8.812,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10.568,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 14.02.2024 erwartet. Schätzungsweise am 12.02.2025 dürfte thyssenkrupp die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,732 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

