thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der thyssenkrupp-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,0 Prozent auf 6,14 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 3,0 Prozent auf 6,14 EUR ab. Im Tief verlor die thyssenkrupp-Aktie bis auf 6,00 EUR. Mit einem Wert von 6,34 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.472.859 thyssenkrupp-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.04.2023 bei 7,77 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,56 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,95 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,33 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 22.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,23 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.812,00 EUR – das entspricht einem Minus von 16,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.568,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.02.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 12.02.2025.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,768 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

