thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp reagiert am Freitagvormittag positiv

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 6,36 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 6,36 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,37 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,34 EUR. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 36.774 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.04.2023 auf bis zu 7,77 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,07 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,95 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 6,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,33 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Am 22.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,23 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von 0,63 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8.812,00 EUR – eine Minderung von 16,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.568,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 14.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 12.02.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 0,768 EUR in den Büchern stehen haben wird.

