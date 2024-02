thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere zuletzt 2,0 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 5,64 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 5,67 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,53 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.090.985 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 19.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,77 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,60 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,43 EUR am 05.02.2024. Abschläge von 3,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für thyssenkrupp-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,156 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 9,25 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Am 22.11.2023 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,23 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp 0,63 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,62 Prozent zurück. Hier wurden 8.812,00 EUR gegenüber 10.568,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 14.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 18.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2024 0,768 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

ArcelorMittal-Aktie mit Aufschlägen: ArcelorMittal rechnet mit höherer Nachfrage - Preisrückgang belastet 2023

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX beginnt Handel mit Gewinnen

Börse Frankfurt: So performt der MDAX aktuell