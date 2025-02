thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Nachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 4,55 EUR.

Das Papier von thyssenkrupp legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 4,55 EUR. Bei 4,62 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,49 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 1.262.457 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 24,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 2,77 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 64,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,158 EUR je thyssenkrupp-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 5,13 EUR.

Am 19.11.2024 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. thyssenkrupp vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,70 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 8,81 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,81 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.02.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.02.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,666 EUR fest.

