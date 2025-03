thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp steigt am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 8,77 EUR nach oben.

Die thyssenkrupp-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 8,77 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 8,85 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.566.181 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,86 EUR erreichte der Titel am 07.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 11,03 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,77 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 68,45 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 5,77 EUR.

thyssenkrupp gewährte am 13.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp ebenfalls -0,50 EUR je Aktie eingebüßt. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,28 Prozent auf 7,83 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 15.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,676 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

