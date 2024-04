thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag höher

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die thyssenkrupp-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 4,93 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 4,93 EUR. In der Spitze legte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 5,10 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,93 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.906.858 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,77 EUR erreichte der Titel am 19.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 36,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 4,29 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.02.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 12,87 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,150 EUR. Im Vorjahr erhielten thyssenkrupp-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,98 EUR aus.

Am 14.02.2024 hat thyssenkrupp in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. thyssenkrupp hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,12 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,28 Prozent auf 8.181,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9.018,00 EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte thyssenkrupp am 15.05.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 20.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,478 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

