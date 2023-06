thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp kommt am Montagnachmittag kaum vom Fleck

Aktien in diesem Artikel thyssenkrupp 7,16 EUR

Die thyssenkrupp-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 7,14 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,28 EUR an. Die thyssenkrupp-Aktie sank bis auf 7,06 EUR. Bei 7,23 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 1.348.283 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.06.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Bei einem Wert von 4,17 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2022). Mit einem Kursverlust von 41,64 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 11,18 EUR an.

Am 11.05.2023 hat thyssenkrupp in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,36 EUR gegenüber 0,89 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,64 Prozent auf 10.107,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 10.599,00 EUR umgesetzt.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 präsentieren. Am 08.08.2024 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 0,397 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Bildquellen: thyssenkrupp AG