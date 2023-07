thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zeigt sich am Mittwochmittag freundlich

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 7,37 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 7,37 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 7,40 EUR. Mit einem Wert von 7,28 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 954.594 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Bei 7,77 EUR erreichte der Titel am 18.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,34 Prozent. Am 30.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,17 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 11,18 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 11.05.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,36 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,89 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10.107,00 EUR – eine Minderung von 4,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.599,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 08.08.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2023 0,338 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

