thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,4 Prozent im Plus bei 7,47 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,4 Prozent auf 7,47 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,49 EUR an. Bei 7,28 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.162.174 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Bei 7,77 EUR erreichte der Titel am 18.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,02 Prozent hinzugewinnen. Am 30.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,17 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 44,17 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 11,18 EUR.

Am 11.05.2023 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,36 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,89 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10.107,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.599,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q3 2023 wird am 10.08.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 08.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,338 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

