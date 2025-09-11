thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

thyssenkrupp im Blick

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 10,60 EUR zu.

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 10,60 EUR. In der Spitze gewann die thyssenkrupp-Aktie bis auf 10,71 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,53 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.389.171 thyssenkrupp-Aktien.

Bei 11,62 EUR markierte der Titel am 21.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 13.09.2024 Kursverluste bis auf 2,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 281,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,156 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,78 EUR.

Am 14.08.2025 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. thyssenkrupp vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,45 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,15 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 9,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.11.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 19.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,300 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

thyssenkrupp-Aktie auf grünem Terrain: Verhilft die Abspaltung der Marinesparte zu neuem Aufschwung?

DEUTZ-Aktie tiefer: Chef betrachtet Erfahrungen als Spitzensportler als Vorteil für Managertätigkeit

thyssenkrupp-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten