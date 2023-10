thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag höher

Kursverlauf

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 6,90 EUR zu.

Die thyssenkrupp-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 6,90 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 6,92 EUR. Bei 6,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 20.497 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Bei 7,77 EUR erreichte der Titel am 18.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,52 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 03.11.2022 auf bis zu 4,43 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,86 EUR.

Am 10.08.2023 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp noch ein Gewinn pro Aktie von 0,12 EUR in den Büchern gestanden. thyssenkrupp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9.598,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.950,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte thyssenkrupp am 22.11.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 21.11.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,024 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

