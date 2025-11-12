thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag im Minus

thyssenkrupp im Blick

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 9,02 EUR ab.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 9,02 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 8,99 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,12 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 720.713 thyssenkrupp-Aktien.

Bei 10,68 EUR erreichte der Titel am 20.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,38 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.11.2024 bei 2,42 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 272,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,143 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete thyssenkrupp 0,150 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,70 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,45 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,15 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 9,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte thyssenkrupp am 20.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 19.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,274 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

