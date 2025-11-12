thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

thyssenkrupp im Blick

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 9,11 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 9,11 EUR zu. Die thyssenkrupp-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,21 EUR an. Bei 9,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.363.853 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 10,68 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.10.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,23 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.11.2024 Kursverluste bis auf 2,42 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 73,39 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,143 EUR. Im Vorjahr erhielten thyssenkrupp-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,70 EUR.

Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat thyssenkrupp 8,15 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8,99 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.11.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.11.2026 erwartet.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,274 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur thyssenkrupp-Aktie

MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor einem Jahr abgeworfen

TKMS-Aktie verliert: Börsenneuling mit schwacher Wochenperformance