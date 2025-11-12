DAX24.373 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,17 +4,0%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.331 +1,7%Euro1,1569 -0,2%Öl64,60 -0,9%Gold4.124 -0,1%
Aktie im Fokus

thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp schiebt sich am Mittwochvormittag vor

12.11.25 09:22 Uhr
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp schiebt sich am Mittwochvormittag vor

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 9,17 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
9,01 EUR -0,02 EUR -0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von thyssenkrupp legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 9,17 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,18 EUR. Bei 9,12 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 67.991 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 20.10.2025 markierte das Papier bei 10,68 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 14,10 Prozent niedriger. Am 14.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,42 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 278,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem thyssenkrupp seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,143 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 9,70 EUR an.

thyssenkrupp ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,29 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte thyssenkrupp am 20.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 19.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von thyssenkrupp.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2025 0,274 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
07.11.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
