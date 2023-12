thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verteuert sich am Mittag

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 6,32 EUR zu.

Das Papier von thyssenkrupp legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 6,32 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,42 EUR. Bei 6,38 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 433.504 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.04.2023 markierte das Papier bei 7,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Am 16.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 14,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,60 EUR.

thyssenkrupp veröffentlichte am 22.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,23 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp 0,63 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16,62 Prozent auf 8.812,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.568,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q1 2024 wird am 14.02.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 12.02.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 0,732 EUR in den Büchern stehen haben wird.

