thyssenkrupp Aktie News: Anleger schicken thyssenkrupp am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Blick auf thyssenkrupp-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 6,25 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 6,25 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 6,21 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,38 EUR. Zuletzt wechselten 1.098.899 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 18.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,77 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 24,18 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.12.2022 bei 5,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 9,60 EUR angegeben.

Am 22.11.2023 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,23 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,62 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8.812,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.568,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte thyssenkrupp am 14.02.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 12.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,732 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich letztendlich leichter

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX fällt

thyssenkrupp-Aktie schwächelt dennoch: Moody's erhöht Ratingausblick von thyssenkrupp auf positiv