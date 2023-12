thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Vormittag fester

Kurs der thyssenkrupp

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 6,39 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 6,39 EUR nach oben. In der Spitze legte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 6,42 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,38 EUR. Bisher wurden via XETRA 132.767 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.04.2023 markierte das Papier bei 7,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Am 16.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,50 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 13,89 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 9,60 EUR.

Am 22.11.2023 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,23 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,62 Prozent auf 8.812,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.568,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.02.2024 erfolgen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 12.02.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,732 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich letztendlich leichter

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX fällt

thyssenkrupp-Aktie schwächelt dennoch: Moody's erhöht Ratingausblick von thyssenkrupp auf positiv