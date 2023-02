thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Montagnachmittag kaum bewegt

Mit einem Kurs von 6,98 EUR zeigte sich die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel um 04:22 Uhr kaum verändert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 7,02 EUR. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 6,92 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,99 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.128.846 thyssenkrupp-Aktien.

Bei einem Wert von 9,91 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.03.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,50 Prozent. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,17 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 67,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 10,86 EUR.

thyssenkrupp veröffentlichte am 24.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,17 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.568,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.023,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte thyssenkrupp am 14.02.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 09.05.2024 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,534 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

