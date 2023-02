thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die thyssenkrupp-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 6,94 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 6,93 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,99 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 52.867 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,91 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.03.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Kursplus von 29,90 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 4,17 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 66,60 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 10,86 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte thyssenkrupp am 24.11.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,17 EUR je Aktie vermeldet. thyssenkrupp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.568,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.023,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte thyssenkrupp am 14.02.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 09.05.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,534 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

