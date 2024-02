thyssenkrupp Aktie News: Anleger schicken thyssenkrupp am Vormittag auf rotes Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 5,60 EUR ab.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 5,60 EUR. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,53 EUR nach. Mit einem Wert von 5,61 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 107.630 thyssenkrupp-Aktien.

Am 19.04.2023 markierte das Papier bei 7,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,78 Prozent. Am 05.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,43 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 2,89 Prozent wieder erreichen.

Nachdem thyssenkrupp seine Aktionäre 2023 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,156 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 9,25 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

thyssenkrupp ließ sich am 22.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. thyssenkrupp vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,23 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,62 Prozent zurück. Hier wurden 8.812,00 EUR gegenüber 10.568,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 14.02.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 18.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von thyssenkrupp.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,768 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

