thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp haussiert am Mittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 10,5 Prozent auf 5,00 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 10,5 Prozent auf 5,00 EUR. In der Spitze gewann die thyssenkrupp-Aktie bis auf 5,03 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.567.480 thyssenkrupp-Aktien.

Bei 5,50 EUR markierte der Titel am 14.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 9,91 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,77 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 44,68 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

thyssenkrupp-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,158 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 5,13 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

thyssenkrupp ließ sich am 19.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,70 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das thyssenkrupp ein Ergebnis je Aktie von -3,23 EUR vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,03 Prozent auf 8,81 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,81 Mrd. EUR gelegen.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.02.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2025 0,666 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

