thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp springt am Vormittag hoch

Notierung im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 6,9 Prozent auf 4,84 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere um 09:07 Uhr 6,9 Prozent. In der Spitze gewann die thyssenkrupp-Aktie bis auf 4,85 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 697.257 thyssenkrupp-Aktien.

Am 14.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,50 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,57 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 2,77 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,158 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,13 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 19.11.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,70 EUR gegenüber -3,23 EUR im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,81 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,81 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 15.05.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 17.02.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,666 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX verbucht am Nachmittag Verluste

thyssenkrupp-Stahlchef: Zölle setzen EU-Markt unter Druck - thyssenkrupp-Aktie höher

MDAX-Handel aktuell: So performt der MDAX am Mittag