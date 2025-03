thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp reagiert am Donnerstagmittag positiv

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 8,90 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere um 11:48 Uhr 1,0 Prozent. Bei 9,27 EUR erreichte die thyssenkrupp-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,86 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.421.698 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,86 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die thyssenkrupp-Aktie 10,84 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 2,77 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 68,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für thyssenkrupp-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,158 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,38 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 13.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,50 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7,83 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2025 terminiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 19.05.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,676 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

Redaktion finanzen.net

