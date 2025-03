Kursverlauf

thyssenkrupp Aktie News: Anleger greifen bei thyssenkrupp am Donnerstagvormittag zu

13.03.25 09:24 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 8,95 EUR.

Das Papier von thyssenkrupp konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 8,95 EUR. Bei 8,99 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,86 EUR. Bisher wurden heute 623.690 thyssenkrupp-Aktien gehandelt. Bei 9,86 EUR erreichte der Titel am 07.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 9,21 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,77 EUR am 12.09.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 69,08 Prozent sinken. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,158 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 5,77 EUR angegeben. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 13.02.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,50 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 7,83 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 8,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte. Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 15.05.2025 gerechnet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 19.05.2026 präsentieren. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,676 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie MDAX aktuell: MDAX-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Montagshandels schwächer Handel in Frankfurt: MDAX fällt am Nachmittag

