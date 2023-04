thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel thyssenkrupp 7,15 EUR

Um 15:52 Uhr ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,4 Prozent auf 7,16 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 7,22 EUR. Bei 6,87 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 2.747.721 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 09.06.2022 auf bis zu 9,21 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 22,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 30.09.2022 auf bis zu 4,17 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 71,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 10,96 EUR an.

Am 14.02.2023 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9.018,00 EUR – eine Minderung von 0,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9.023,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 11.05.2023 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 09.05.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,561 EUR je Aktie belaufen.

