thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp präsentiert sich am Mittag fester

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 4,92 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere um 11:48 Uhr 1,3 Prozent. Bei 4,93 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,89 EUR. Bisher wurden via XETRA 440.539 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,54 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 34,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 4,29 EUR fiel das Papier am 26.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 12,78 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,150 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete thyssenkrupp 0,150 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,13 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 14.02.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 8,18 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 19,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 10,11 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2024 terminiert. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 20.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,440 EUR im Jahr 2024 aus.

