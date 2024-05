thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Nachmittag

Blick auf thyssenkrupp-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 4,93 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 1,4 Prozent auf 4,93 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,94 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,89 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 968.432 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.06.2023 bei 7,54 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 34,64 Prozent niedriger. Am 26.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,29 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten thyssenkrupp-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,150 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,13 EUR.

Am 14.02.2024 hat thyssenkrupp in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,06 Prozent auf 8,18 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 15.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 20.05.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,440 EUR im Jahr 2024 aus.

