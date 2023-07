thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp macht am Donnerstagmittag Boden gut

So bewegt sich thyssenkrupp

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 7,49 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 7,49 EUR. Zwischenzeitlich stieg die thyssenkrupp-Aktie sogar auf 7,52 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,47 EUR. Bisher wurden heute 1.104.206 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.04.2023 bei 7,77 EUR. 3,63 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,17 EUR ab. Abschläge von 44,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 11,18 EUR.

Am 11.05.2023 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp 0,89 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,64 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.107,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.599,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 08.08.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,338 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

