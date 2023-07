thyssenkrupp Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von thyssenkrupp

Kurs der thyssenkrupp

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 7,45 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 7,45 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,43 EUR nach. Bei 7,47 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 1.656.249 Stück.

Am 18.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,77 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Kursplus von 4,19 Prozent wieder erreichen. Bei 4,17 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 11,18 EUR angegeben.

Am 11.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,89 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,64 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.107,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.599,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 08.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,338 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

