thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zeigt sich am Mittag gestärkt

So bewegt sich thyssenkrupp

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 7,23 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 7,23 EUR zu. Bei 7,29 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 7,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 392.281 Stück.

Am 18.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,77 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 7,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2022 bei 4,17 EUR. Abschläge von 42,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,86 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,12 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,35 Prozent auf 9.598,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.950,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte thyssenkrupp am 22.11.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 21.11.2024 dürfte thyssenkrupp die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,032 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

thyssenkrupp-Aktie tiefer: thyssenkrupp will offenbar aus Werftentochter thyssenkrupp Marine Systems aussteigen

MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in thyssenkrupp gekostet

August 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der thyssenkrupp-Aktie angepasst