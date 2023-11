thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp legt am Montagvormittag zu

Kurs der thyssenkrupp

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 6,61 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 6,61 EUR. Bei 6,66 EUR erreichte die thyssenkrupp-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,66 EUR. Bisher wurden heute 72.633 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.04.2023 auf bis zu 7,77 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,08 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 23,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,63 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 09.08.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,13 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat thyssenkrupp im vergangenen Quartal 9.598,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte thyssenkrupp 10.950,00 EUR umsetzen können.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.11.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 21.11.2024 dürfte thyssenkrupp die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Laut Analysten dürfte thyssenkrupp im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,067 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

