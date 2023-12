thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gibt am Mittwochnachmittag nach

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Minus bei 6,14 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 6,14 EUR. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 6,13 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,23 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.402.977 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,77 EUR erreichte der Titel am 18.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,56 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 5,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 9,60 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 22.11.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,23 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.812,00 EUR – das entspricht einem Minus von 16,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.568,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 14.02.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 12.02.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 0,777 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net



