thyssenkrupp Aktie News: Investoren fliehen am Mittwochmittag aus thyssenkrupp

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 7,7 Prozent im Minus bei 5,09 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 7,7 Prozent im Minus bei 5,09 EUR. In der Spitze fiel die thyssenkrupp-Aktie bis auf 4,93 EUR. Bei 5,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.609.088 Stück gehandelt.

Am 19.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,77 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.02.2024 bei 4,93 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

thyssenkrupp-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,156 EUR aus. Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 9,25 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 22.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,23 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,62 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.812,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.568,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 18.02.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 0,768 EUR in den Büchern stehen haben wird.

